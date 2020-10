Inchiesta zona rossa Alzano-Nembro Guardia di Finanza in Regione (Di giovedì 22 ottobre 2020) La Guardia di Finanza di Bergamo, su delega della Procura, sta effettuando acquisizioni in Regione Lombardia nell’ambito dell’indagine per epidemia colposa e omicidio colposo, che ha già alcuni indagati, sulla gestione del Coronavirus e che riguarda la mancata zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro, l’anomala riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Alzano dello scorso 23 febbraio e i molti decessi nelle Rsa della Bergamasca. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ladidi Bergamo, su delega della Procura, sta effettuando acquisizioni inLombardia nell’ambito dell’indagine per epidemia colposa e omicidio colposo, che ha già alcuni indagati, sulla gestione del Coronavirus e che riguarda la mancataadLombardo e, l’anomala riapertura del pronto soccorso dell’ospedale didello scorso 23 febbraio e i molti decessi nelle Rsa della Bergamasca.

Sono in corso acquisizioni di materiale informatico con copia di memorie telefoniche e altro materiale a carico di diversi funzionari regionali, nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Bergamo ...

