Inchiesta gestione Covid in Lombardia, l'ex dg della sanità Cajazzo indagato dalla Procura (Di giovedì 22 ottobre 2020) Luigi Cajazzo, ex direttore generale della sanità in Lombardia, l'allora suo vice Marco Salmoiraghi e una dirigente dell'assessorato, Aida Andreassi, sono stati iscritti al registro degli indagati ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 ottobre 2020) Luigi, ex direttore generale; in, l'allora suo vice Marco Salmoiraghi e una dirigente dell'assessorato, Aida Andreassi, sono stati iscritti al registro degli indagati ...

chetempochefa : 'Cinque mesi dopo la pubblicazione dell’inchiesta di Nancy Porsia, Bija venne in Italia con regolare visto d’ingres… - CarloneDaniela : RT @ValeMameli: L'inchiesta Krimisa ed un filone ulteriore di arresti degli scorsi giorni hanno posto in chiaro lo stretto rapporto fra il… - MalangoneMario : RT @ValeMameli: L'inchiesta Krimisa ed un filone ulteriore di arresti degli scorsi giorni hanno posto in chiaro lo stretto rapporto fra il… - cristia97265138 : RT @ValeMameli: L'inchiesta Krimisa ed un filone ulteriore di arresti degli scorsi giorni hanno posto in chiaro lo stretto rapporto fra il… - BiwiMobu : RT @ValeMameli: L'inchiesta Krimisa ed un filone ulteriore di arresti degli scorsi giorni hanno posto in chiaro lo stretto rapporto fra il… -