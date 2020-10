In Italia servono medici specialisti, ma la graduatoria è bloccata: “Ritardo grava su ospedali” (Di giovedì 22 ottobre 2020) È passato un mese esatto dal giorno in cui oltre 22mila medici hanno partecipato al concorso per l’assegnazione di circa 14.500 borse di studio per le specializzazioni, bandito dal ministero dell’Università e della Ricerca (Mur). Ma della graduatoria, che sarebbe dovuta uscire lo scorso 5 ottobre, non c’è traccia. Così, in un momento in cui gli ospedali tornano ad essere sotto pressione a causa dell’aumento dei contagi da Covid-19 e il Sistema sanitario nazionale soffre per la mancanza di specialisti, migliaia di giovani professionisti attendono ancora di sapere se avranno la possibilità di specializzarsi o meno. Il ritardo – che è senza precedenti – è dovuto ai numerosi ricorsi intentati nei confronti del bando, che escludeva alcuni di loro dalla ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 ottobre 2020) È passato un mese esatto dal giorno in cui oltre 22milahanno partecipato al concorso per l’assegnazione di circa 14.500 borse di studio per le specializzazioni, bandito dal ministero dell’Università e della Ricerca (Mur). Ma della, che sarebbe dovuta uscire lo scorso 5 ottobre, non c’è traccia. Così, in un momento in cui gli ospedali tornano ad essere sotto pressione a causa dell’aumento dei contagi da Covid-19 e il Sistema sanitario nazionale soffre per la mancanza di, migliaia di giovani professionisti attendono ancora di sapere se avranno la possibilità di specializzarsi o meno. Il ritardo – che è senza precedenti – è dovuto ai numerosi ricorsi intentati nei confronti del bando, che escludeva alcuni di loro dalla ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia servono Le 10 cose che servono per fare dell'Italia un Paese innovatore EconomyUp La vera Italia degli immigrati. Oltre le dicerie

La Fondazione Moressa rileva che la prevalenza di lavori poco qualificati e la scarsa mobilità sociale nel tempo possono intaccare l’apporto degli immigrati alle casse dello Stato e alla società ...

Coronavirus: Tronchetti, per superare crisi servono investimenti comuni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 ott - 'Quello che ci insegna questo periodo e' la necessita' di riprendere i rapporti multilaterali e di un piano di investimenti comune che consenta di ...

