“In Italia la giustizia più lenta, in media 361 giorni per una sentenza penale di primo grado”: la relazione del consiglio europeo (Di giovedì 22 ottobre 2020) In Italia la giustizia è lenta. In qualche caso la più lenta dell’Unione europea. Un refrain che ora riceve il bollo del Cepej, la commissione europea per l’efficacia della giustizia del consiglio d’Europa. Gli analisti di Strasburgo ogni due anni valutano l’efficienza dei sistemi giudiziari dei Paesi membri. Dal rapporto lungo 138 pagine si evince che In Italia nel 2018 il tempo medio per arrivare a una sentenza in primo grado in un processo penale è stato il più elevato d’Europa: 361 giorni contro una media di 144 giorni. Rispetto al 2010 si sono guadagnati 32 giorni che diventano 51 rispetto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Inla. In qualche caso la piùdell’Unione europea. Un refrain che ora riceve il bollo del Cepej, la commissione europea per l’efficacia delladeld’Europa. Gli analisti di Strasburgo ogni due anni valutano l’efficienza dei sistemi giudiziari dei Paesi membri. Dal rapporto lungo 138 pagine si evince che Innel 2018 il tempo medio per arrivare a unaingrado in un processoè stato il più elevato d’Europa: 361contro unadi 144. Rispetto al 2010 si sono guadagnati 32che diventano 51 rispetto ...

