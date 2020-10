In Grecia il Covid fa di nuovo paura: coprifuoco a Atene e Salonicco (Di giovedì 22 ottobre 2020) Anche lì l'estate aveva dato una tregua ma l'apertura al turismo senza regole e le movida hanno fatto precipitare il paese nel caos: il premier greco Kyriakos Mitsotakis ha annunciato l'entrata in ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 ottobre 2020) Anche lì l'estate aveva dato una tregua ma l'apertura al turismo senza regole e le movida hanno fatto precipitare il paese nel caos: il premier greco Kyriakos Mitsotakis ha annunciato l'entrata in ...

In un Paese di 11 milioni di abitanti, il bilancio complessivo dell'epidemia è di 28mila casi con oltre 550 morti; i ricoverati in terapia intensiva sono attualmente 90.

