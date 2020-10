In Doc Nelle tue Mani si va in trincea tra vita privata e un terribile incidente: anticipazioni 22 ottobre (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo il successo stratosferico della scorsa settimana, Doc Nelle tue Mani torna in onda su Rai1 con due nuovi episodi in cui sentiremo ancora parlare del passato di Andrea Fanti e questa volta non in relazione alla moglie. Il dottore protagonista della serie ha messo le Mani sulla sua vecchia valigia e anche sul misterioso foglio che vi era all’interno e finalmente ha capito che è arrivato il momento di concentrarsi su quello e, soprattutto, sulle ore che hanno preceduto lo sparo che gli ha cambiato la vita. Purtroppo però Andre Fanti continua a fidarsi troppo delle persone e il primo a cui chiederà consiglio e spiegazioni sarà proprio Sardoni visto che il foglio porta il suo nome. Cosa succederà a quel punto? I nuovi episodi di Doc Nelle tue ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) Dopo il successo stratosferico della scorsa settimana, Doctuetorna in onda su Rai1 con due nuovi episodi in cui sentiremo ancora parlare del passato di Andrea Fanti e questa volta non in relazione alla moglie. Il dottore protagonista della serie ha messo lesulla sua vecchia valigia e anche sul misterioso foglio che vi era all’interno e finalmente ha capito che è arrivato il momento di concentrarsi su quello e, soprattutto, sulle ore che hanno preceduto lo sparo che gli ha cambiato la. Purtroppo però Andre Fanti continua a fidarsi troppo delle persone e il primo a cui chiederà consiglio e spiegazioni sarà proprio Sardoni visto che il foglio porta il suo nome. Cosa succederà a quel punto? I nuovi episodi di Doctue ...

