Il vaccino contro il Covid funzionerà sugli anziani? Ecco cosa dice lo studio (Di giovedì 22 ottobre 2020) Gli scienziati si interrogano sull'efficacia dei futuri sieri anti-Covid, in particolare nella fascia di popolazione più a rischio: gli anziani e i fragili. "cosa accadrebbe se un vaccino contro Covid-... Leggi su globalist (Di giovedì 22 ottobre 2020) Gli scienziati si interrogano sull'efficacia dei futuri sieri anti-, in particolare nella fascia di popolazione più a rischio: glie i fragili. "accadrebbe se un-...

RobertoBurioni : Un partecipante al trial di un vaccino contro COVID-19 è morto. Prima di disperarvi aspettate di sapere se è nel gr… - reportrai3 : #Report tutti i lunedì alle 21.20 su @RaiTre Tra i temi delle prossime puntate: ? La guerra del vaccino ? Il miste… - La7tv : #omnibus L'immunologa Antonella Viola spiega quando e come arriverà il #vaccino contro il #Covid: 'Prime dosi in pr… - ninnitarantino : RT @reportrai3: #Report tutti i lunedì alle 21.20 su @RaiTre Tra i temi delle prossime puntate: ? La guerra del vaccino ? Il mistero del p… - happytomlivson : voglio fare un sondaggio per capire una cosa: se nei prossimi mesi (mettiamo come range indicativo dicembre-marzo)… -