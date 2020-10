Il tribunale di Atene ordina la carcerazione del leader di Alba Dorata

(Di giovedì 22 ottobre 2020) La corte penale dihato ladeldella formazione neonazistae di sei suoi ex dirigenti condannati a 10 e a 13 anni di prigione per “aver guidato una organizzazione criminale”.Negazionista e ammiratore del nazismo, Nikos Michaloliakos, di 62 anni, è stato condannato a 13 anni di prigione. Condanne anche per una cinquantina di quadri e membri della formazione xenofoba dopo un processo durato cinque anni e mezzo.Leggi anche..."organizzazione criminale", la condanna dei giudici di

