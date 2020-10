Il trend dei contagi non mente: tra pochi giorni saremo nella situazione della Francia (Di giovedì 22 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (22 ottobre)È ormai vano illudersi che da noi le cose possano andare meglio o diversamente che negli altri paesi. La crescita di questi giorni conferma quel che si temeva, ma che appariva anche via via più nitidamente dai confronti: siamo in realtà solo in ritardo di tre settimane rispetto alla Francia o alla Gran Bretagna, così come lo furono loro alla fine dell’inverno, ma il trend di crescita dei casi è del tutto simile. Come è vero che la marea dei casi non fa distinzioni tra paesi virtuosi e paesi che hanno adottato strategie più lassiste, paesi governati dalle sinistre o dalle destre, da europeisti o sovranisti: semplicemente contagia tutti con lo stesso ... Leggi su open.online (Di giovedì 22 ottobre 2020) Coronavirus in Italia e nel Mondo: ultime notizie (22 ottobre)È ormai vano illudersi che da noi le cose possano andare meglio o diversache negli altri paesi. La crescita di questiconferma quel che si temeva, ma che appariva anche via via più nitidadai confronti: siamo in realtà solo in ritardo di tre settimane rispetto allao alla Gran Bretagna, così come lo furono loro alla fine dell’inverno, ma ildi crescita dei casi è del tutto simile. Come è vero che la marea dei casi non fa distinzioni tra paesi virtuosi e paesi che hanno adottato strategie più lassiste, paesi governati dalle sinistre o dalle destre, da europeisti o sovranisti: semplicea tutti con lo stesso ...

you_trend : ?? #Coronavirus, il grafico che mostra la media mobile settimanale dei tamponi giornalieri: - you_trend : ?? #Coronavirus, il grafico della media mobile settimanale dei nuovi casi: - you_trend : ?? #Coronavirus, il grafico della media mobile settimanale dei decessi: - Dome689 : RT @lucarango88: @you_trend #Toscana comunica che sono stati effettuati 758 tamponi antigenici rapidi in aggiunta ai test in PCR comunicati… - cuba98w : RT @giornalettismo: #Mancini sta scalando la classifica dei trend sui social per questa vignetta sul #Covid_19 condivisa su Instagram, da m… -

Ultime Notizie dalla rete : trend dei Il trend dei contagi non mente: tra pochi giorni saremo nella situazione della Francia Open Divisioni e mete incerte

La crescita esponenziale dei contagi, il trend in aumento della pandemia stanno mettendo la sordina – per la loro innegabile importanza – sullo stato di salute del governo, della maggioranza e delle ...

Fase 3: Areté, paura mobilità collettiva spinge uso incentivi per acquisto dell'auto

Sono questi i principali trend che emergono dalla nuova survey mensile 'Come cambiano ... car sharing e bike sharing.Negli ultimi due mesi il mercato automotive ha registrato una parziale ripresa dei ...

La crescita esponenziale dei contagi, il trend in aumento della pandemia stanno mettendo la sordina – per la loro innegabile importanza – sullo stato di salute del governo, della maggioranza e delle ...Sono questi i principali trend che emergono dalla nuova survey mensile 'Come cambiano ... car sharing e bike sharing.Negli ultimi due mesi il mercato automotive ha registrato una parziale ripresa dei ...