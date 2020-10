Il ristorante di D’Ambrosio si adegua al nuovo decreto | “Dimezzato i coperti per…”

Leggi su golssip

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Enza e Danilo D'Ambrosio hanno inaugurato da poco il loro primomilanese. Non il momento storico più felice, per farlo. La moglie del giocatore nerazzurro ha condiviso il messaggio del Caveau per rassicurare i suoi fan e i clienti del locale. Aperto ma in sicurezza: "Abbiamo dimezzato completamente ial fine di trasmettere sicurezza e tranquillità ai nostri clienti. Abbiamo adottato ogni misura cautelare per permettervi di continuare a godere ancora di momenti conviviali nella nostra casa, perché questa è casa vostra".Il momento è difficile: "Abbiamo aperto questo luogo consapevoli del difficile periodo storico che stiamo attraversando ma nonostante ciò non volevamo privarvi di piccoli piaceri della vita come quello di vivere momenti di convivialità in un luogo caldo e accogliente. In ...