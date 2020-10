Il questore | Porterò Brescia nel mio cuore | tanti i nostri sforzi e i risultati

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Ultimo giorno dain via Botticelli ieri per Leopoldo Laricchia, nella foto,, che da oggi dirige la Questura di Palermo. Lo sostituirà Giovanni Signer, da Caltanissetta. "Me ne vado con ...

Ultimo giorno da questore in via Botticelli ieri per Leopoldo Laricchia (nella foto), che da oggi dirige la Questura di Palermo. Lo sostituirà Giovanni Signer, da Caltanissetta. "Me ne vado con ...Ultimo giorno da questore in via Botticelli ieri per Leopoldo Laricchia (nella foto), che da oggi dirige la Questura di Palermo. Lo sostituirà Giovanni Signer, da Caltanissetta. "Me ne vado con Bresci ...