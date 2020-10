Il Pretesto: Gente distratta, il nuovo singolo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Oggi 22 Ottobre 2020 è uscito Gente distratta il nuovo singolo del gruppo Il Pretesto, la canzone parla di uomini coraggiosi che vivono nell’ombra ma che da sempre aiutano il prossimo, anche se sono sottovalutati da persone superficiali e prive di sensibilità. Il singolo parla anche della sofferenza, dei problemi che opprimono ma che quando sono risolti creano una nuova forza interiore. Per concludere si parla anche della prevaricazione etnica, psicologica che va combattuta e denunciata per una società migliore. Leggi anche: DUO CAMILLETTI in concerto a Fiumicino Il Pretesto: il nuovo singolo Gente distratta Il gruppo Il Pretesto è maturato ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 22 ottobre 2020) Oggi 22 Ottobre 2020 è uscitoildel gruppo Il, la canzone parla di uomini coraggiosi che vivono nell’ombra ma che da sempre aiutano il prossimo, anche se sono sottovalutati da persone superficiali e prive di sensibilità. Ilparla anche della sofferenza, dei problemi che opprimono ma che quando sono risolti creano una nuova forza interiore. Per concludere si parla anche della prevaricazione etnica, psicologica che va combattuta e denunciata per una società migliore. Leggi anche: DUO CAMILLETTI in concerto a Fiumicino Il: ilIl gruppo Ilè maturato ...

