Il Parlamento Ue boccia relazione sulla politica economica: Ppe contrario perché vuol tornare al Patto di stabilità, M5s perché rifiuta il Mes (Di giovedì 22 ottobre 2020) sulla politica economica i tre principali gruppi della maggioranza al Parlamento europeo restano divisi. Con il Ppe a favore di un ritorno, dopo la crisi Covid, alle vecchie regole di bilancio e al Patto di stabilità, mentre i socialdemocratici a cui aderisce il Pd vorrebbero archiviare l’austerity come Renew Europe (con Italia viva). Così la relazione sulla politica economica dell’Eurozona per il 2020 preparata dal socialdemocratico tedesco Joachim Schuster è stata bocciata dall’Aula riunita in plenaria con 435 no, 218 sì e 33 astenuti. Contrarie, come il Ppe ma per motivi diversi, anche altre forze eterogenee: i 5 Stelle hanno votato no perché il testo caldeggiava ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020)i tre principali gruppi della maggioranza aleuropeo restano divisi. Con il Ppe a favore di un ritorno, dopo la crisi Covid, alle vecchie regole di bilancio e aldi stabilità, mentre i socialdemocratici a cui aderisce il Pd vorrebbero archiviare l’austerity come Renew Europe (con Italia viva). Così ladell’Eurozona per il 2020 preparata dal socialdemocratico tedesco Joachim Schuster è statata dall’Aula riunita in plenaria con 435 no, 218 sì e 33 astenuti. Contrarie, come il Ppe ma per motivi diversi, anche altre forze eterogenee: i 5 Stelle hanno votato no perché il testo caldeggiava ...

Fernando_Boccia : Mettetevela come vi pare a il mondo sta cambiando, io la chiamo bistecca, fettina, hamburger x voi che ancora mangi… - FI_Parlamento : RT @msgelmini: Dopo le polemiche dal testo definitivo del Dpcm scompare il riferimento ai #sindaci. A questo punto ci chiediamo le piazze e… - Vivodisogniebas : RT @QSanit: Nunzia di Girolamo ha il covid: “Forti dolori e stanchezza senza eguali”. In isolamento il marito e ministro Francesco Boccia #… - QSanit : Nunzia di Girolamo ha il covid: “Forti dolori e stanchezza senza eguali”. In isolamento il marito e ministro France… - BasicLifeSupp : Nunzia di Girolamo ha il covid: “Forti dolori e stanchezza senza eguali”. In isolamento il marito e ministro France… -

Ultime Notizie dalla rete : Parlamento boccia Mes, il Parlamento europeo boccia la risoluzione sul suo utilizzo. Contrari anche 5 Stelle e Lega la Repubblica Riforma pensioni/ Sentenza Consulta boccia contributo solidarietà oltre 3 anni

Riforma pensioni, in attesa delle novità Governo arriva sentenza importante dalla Corte Costituzionale: bocciato il contributo di solidarietà oltre 3 anni ...

Strambi, Rifondazione,: 'Autonomia delle Regioni, si sminuisce il ruolo del parlamento'

Il segretario boccia il provvedimento del governo. Questo provvedimento, di fatto, condurrebbe a venti piccole Italie con legislazioni, servizi, sanità, scuola e ricerca, ambiente, contratti di lavoro ...

Riforma pensioni, in attesa delle novità Governo arriva sentenza importante dalla Corte Costituzionale: bocciato il contributo di solidarietà oltre 3 anni ...Il segretario boccia il provvedimento del governo. Questo provvedimento, di fatto, condurrebbe a venti piccole Italie con legislazioni, servizi, sanità, scuola e ricerca, ambiente, contratti di lavoro ...