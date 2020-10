Il Papa dice sì alle unioni civili per le coppie gay. «Anche gli omosessuali hanno diritto a una famiglia» (Di giovedì 22 ottobre 2020) La svolta del Papa. «Le persone omosessuali hanno il diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Non si può estromettere nessuno dalla famiglia. Ciò che dobbiamo fare è una legge sulle unioni civili. hanno diritto ad esser coperti legalmente. Io ho difeso questo». Papa Francesco lo afferma in un documentario appena presentato alla 15a Festa del Cinema di Roma, realizzato dal cineasta russo Evgeny Afineevsky, candidato nel 2016 all'Oscar per Winter on Fire e agli Emmy nel 2018 per Cries from Syria. Il docufilm Francesco é stato presentato in ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 22 ottobre 2020) La svolta del. «Le personeildi essere in una. Sono figli di Dio ea una. Non si può estromettere nessuno dalla. Ciò che dobbiamo fare è una legge sullead esser coperti legalmente. Io ho difeso questo».Francesco lo afferma in un documentario appena presentato alla 15a Festa del Cinema di Roma, realizzato dal cineasta russo Evgeny Afineevsky, candidato nel 2016 all'Oscar per Winter on Fire e agli Emmy nel 2018 per Cries from Syria. Il docufilm Francesco é stato presentato in ...

