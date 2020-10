Il Papa apre alle coppie gay Sì alla legge sulle unioni civili (Di giovedì 22 ottobre 2020) Michela Greco «Le persone omosessuali hanno diritto di far parte di una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere cacciato dalla famiglia o essere reso ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Michela Greco «Le persone omosessuali hanno diritto di far parte di una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere cacciato dfamiglia o essere reso ...

Michela Greco«Le persone omosessuali hanno diritto di far parte di una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere cacciato dalla famiglia o essere ...

Papa Francesco apre alle unioni civili per le coppie gay

Le persone omosessuali - dice il Papa nel documentario - hanno il diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia»: lo afferma Papa Francesco nel documentario 'Fran ...

Michela Greco«Le persone omosessuali hanno diritto di far parte di una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere cacciato dalla famiglia o essere ...