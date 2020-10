Il padre omosessuale: "Volevo un'educazione cattolica per i miei figli. Il papa mi rispose 'Andrà tutto bene'" (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sulle pagine del 'Corriere', il manager romano e omosessuale Andrea Rubera racconta la telefonata avuta nel 2015 con Papà Francesco: era diventato padre col marito Dario De Gregorio di tre figli nati ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sulle pagine del 'Corriere', il manager romano eAndrea Rubera racconta la telefonata avuta nel 2015 con Papà Francesco: era diventatocol marito Dario De Gregorio di trenati ...

Boys23166621 : @ChildOfKarn @ConquerAnger @Shadowlord78 @FeliceDepresso @perchetendenza Se non sbaglio è nello stesso capitolo di… - AnyOtherWorld : Quando ho detto questa cosa ieri mio padre è impazzito, ma that's it. I giovani non vanno in chiesa, così facendo h… - BrambillaFuma10 : Ma se anche #PapaFrancisco è favorevole alle #unionicivili, e cioè ad una famiglia omosessuale, voi che cazzo di di… - Gatto46499643 : @Avvenire_Nei Il servizio del Tg3 parlava di una famiglia omosessuale con figli: è dato sapere se il Santo Padre è… -