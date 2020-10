Il mondo Disney piange la scomparsa di Marge Champion: morta a 101 anni la ballerina che ispirò Biancaneve (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tutto il mondo Disney e chi lo ama, piange la scomparsa di Marge Champion. ballerina, coreografa ed attrice, la donna è morta ieri a Los Angeles, all’età di 101 anni. Quale è il collegamento di Marge con la Disney? Nel 1936 è stata notata per la sua grazia di ballerina dai disegnatori di Walt Disney, che l’hanno scelta per riprendere le movenze dei personaggi dei Grandi Classici. Primo fra tutti quello di Biancaneve, ma non solo: le sue movenze sono state usate anche per la Fata Turchina in Pinocchio, per l’ippopotamo ballerino in Fantasia e per Mr Stock in Dumbo. Nel 1943 fece il suo debutto a ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tutto ile chi lo ama,ladi, coreografa ed attrice, la donna èieri a Los Angeles, all’età di 101. Quale è il collegamento dicon la? Nel 1936 è stata notata per la sua grazia didai disegnatori di Walt, che l’hanno scelta per riprendere le movenze dei personaggi dei Grandi Classici. Primo fra tutti quello di, ma non solo: le sue movenze sono state usate anche per la Fata Turchina in Pinocchio, per l’ippopotamo ballerino in Fantasia e per Mr Stock in Dumbo. Nel 1943 fece il suo debutto a ...

Dopo soli sei mesi dal lancio chiude Quibi, il servizio di video in streaming capace di raccogliere investimenti pari a 1,8 miliardi in poche settimane e attrarre investitori come Disney, Alibaba e ...

Arriverà nelle sale cinematografiche l’ultimo film d’animazione della Disney Raya e l'ultimo drago. Dopo la rinuncia di programmare Soul che uscirà a Natale direttamente in streaming, la casa di produ ...

