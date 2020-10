«Il mio corpo», Oscar e Stanley nella Sicilia postapocalittica (Di venerdì 23 ottobre 2020) Cresta di capelli ricci, occhi grandi e castani, Oscar non sorride mai: lo sguardo è sempre rivolto altrove rispetto a dove si trova, nasconde dei pensieri forse troppo gravosi per un ragazzino della sua età, entrato a malapena nell’adolescenza. Uno sguardo che condivide con Stanley, nigeriano, arrivato come tanti a bordo di un barcone e a cui un prete trova dei lavori saltuari come pulire la chiesa o dare una mano al pastore con le sue greggi. SIAMO nel centro … Continua L'articolo «Il mio corpo», Oscar e Stanley nella Sicilia postapocalittica proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 23 ottobre 2020) Cresta di capelli ricci, occhi grandi e castani,non sorride mai: lo sguardo è sempre rivolto altrove rispetto a dove si trova, nasconde dei pensieri forse troppo gravosi per un ragazzino della sua età, entrato a malapena nell’adolescenza. Uno sguardo che condivide con, nigeriano, arrivato come tanti a bordo di un barcone e a cui un prete trova dei lavori saltuari come pulire la chiesa o dare una mano al pastore con le sue greggi. SIAMO nel centro … Continua L'articolo «Il mio»,proviene da il manifesto.

_asweetdesaster : non si perché ma il mio corpo vuole ballarla e il mio cervello mi dice di concertarmi sul testo perché alcune frasi… - mifatesch1fo : Mi manca tanto andare in palestra, l'anno scorso mi sentivo molto più sicura del mio corpo e poi la palestra era un… - hoe4harold : RT @camsaywhatsup: la mia mente sta distruggendo il mio corpo - benimo0319 : RT @x_francesco: #SePensiChe tutto dipende dal modo in cui mi guardi e mi sorridi allora avrai capito che sono fottutamente innamorato del… - _inosukesama : È interessante come tutti i vestiti che vorrei comprare, so già che mi staranno malissimo per via del mio corpo, ma io li compro comunque ?? -

Ultime Notizie dalla rete : mio corpo «Il mio corpo», Oscar e Stanley nella Sicilia postapocalittica | il manifesto Il Manifesto Nessuna esistenza è una singola narrazione

In tutti questi anni di scrittura — a volte sul campo, guidato dalla febbre degli eventi, oppure alla mia scrivania, quando ormai si erano conclusi da tempo — l’immagine di cosa volevo raggiungere era ...

"Bambine, siate fautrici del cambiamento anche attraverso lo sport" Valentina Diouf

Made To Play, incontro con la pallavolista azzurra per parlare del nuovo programma Nike che avvicina le bambine allo sport.

In tutti questi anni di scrittura — a volte sul campo, guidato dalla febbre degli eventi, oppure alla mia scrivania, quando ormai si erano conclusi da tempo — l’immagine di cosa volevo raggiungere era ...Made To Play, incontro con la pallavolista azzurra per parlare del nuovo programma Nike che avvicina le bambine allo sport.