Il gratta e vinci è perdente | la mamma uccide la figlia E la ragazza era d’accordo

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Il punto da cui è partito tutto: “Se nonamo alla lotteria ci ammazziamo”.avevano deciso di affidare entrambe le loro vite ad un, in sunto: se fosse risultato vincente avrebbero potuto goderne e mettere un punto ai loro problemi economici, in caso contrario si sarebbero ammazzate. Con questo premessa Anna Cipresso, di anni 67, ex infermiera dell’ospedale Civico di Palermo, la sera del 19 luglio 2014, aveva ucciso laElisabetta. La modalità prescelta per porre fine alle loro vite era un mix letale di farmaci, a causa di cui difatti è morta Elisabetta. L’intenzione di Anna sarebbe stata quella di seguire a ruota lautilizzando la medesima tecnica, ma l’esecuzione non ebbe ...