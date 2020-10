Il Governo guarda anche ai droni per il trasporto dei vaccini (Di giovedì 22 ottobre 2020) La sperimentazione da prendere come modello c’è già. È il drone che dal 19 al 22 ottobre ha percorso ogni giorno 32 chilometri, volando a una media di 100 chilometri all’ora e a un’altezza di 35 metri. Dal centro di prelievo dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Santa Marinella, alle porte di Roma, a quello di analisi di Palidoro. Nella pancia del drone una scatola con campioni biologici e generi biomedicali. È a questa sperimentazione che il ministero dei Trasporti guarda per un servizio che entro la fine dell’anno sarà cruciale e cioè portare i vaccini anti Covid in tutto il Paese garantendo sicurezza e rapidità. Se l’esito di questa sperimentazione darà un responso positivo, allora il Mit è pronto a proporlo al resto del ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 ottobre 2020) La sperimentazione da prendere come modello c’è già. È il drone che dal 19 al 22 ottobre ha percorso ogni giorno 32 chilometri, volando a una media di 100 chilometri all’ora e a un’altezza di 35 metri. Dal centro di prelievo dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Santa Marinella, alle porte di Roma, a quello di analisi di Palidoro. Nella pancia del drone una scatola con campioni biologici e generi biomedicali. È a questa sperimentazione che il ministero dei Trasportiper un servizio che entro la fine dell’anno sarà cruciale e cioè portare ianti Covid in tutto il Paese garantendo sicurezza e rapidità. Se l’esito di questa sperimentazione darà un responso positivo, allora il Mit è pronto a proporlo al resto del ...

EnricaGaletti : RT @Teresat14547770: SIAMO DI NUOVO IN EMERGENZA COVID19,SAPETE QUANTI SOLDI IL GOVERNO HA DATO ALLE REGIONI X LA SANITÀ?ZERO! TRANNE AD AL… - ninoBertolino : RT @HuffPostItalia: Il Governo guarda anche ai droni per il trasporto dei vaccini - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Il Governo guarda anche ai droni per il trasporto dei vaccini - Colombaccio : RT @HuffPostItalia: Il Governo guarda anche ai droni per il trasporto dei vaccini - HuffPostItalia : Il Governo guarda anche ai droni per il trasporto dei vaccini -

Ultime Notizie dalla rete : Governo guarda Il Governo guarda anche ai droni per il trasporto dei vaccini L'HuffPost Il Governo guarda anche ai droni per il trasporto dei vaccini

È a questa sperimentazione che il ministero dei Trasporti guarda per un servizio che entro la fine dell ... allora il Mit è pronto a proporlo al resto del Governo per valutare se può essere uno ...

Coronavirus, la resa (colpevole) dei Governatori

Ha iniziato Vincenzo De Luca. Lo hanno seguito Attilio Fontana, Nicola Zingaretti ed anche il Governatore della Basilicata, Vito Bardi: chiamare il coprifuoco e associarci la chiusura parziale delle s ...

È a questa sperimentazione che il ministero dei Trasporti guarda per un servizio che entro la fine dell ... allora il Mit è pronto a proporlo al resto del Governo per valutare se può essere uno ...Ha iniziato Vincenzo De Luca. Lo hanno seguito Attilio Fontana, Nicola Zingaretti ed anche il Governatore della Basilicata, Vito Bardi: chiamare il coprifuoco e associarci la chiusura parziale delle s ...