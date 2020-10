Il Giro-D’Italia-103: Jai Hindley vince la 18 tappa (Di giovedì 22 ottobre 2020) Oggi 22 Ottobre 2020 si è corsa la 18 tappa della corsa rosa, meglio conosciuta come il Giro-D’Italia-103. Il vincitore di tappa è stato il corridore australiano Jai Hindley, con uno sprint fuori dal comune. Si è percorso il tragitto da Pinzolo fino ai Laghi di Cancano, nel Parco Nazionale dello Stelvio. Kelderman nuova maglia rosa, in ritardo Almeida e Nibali. Leggi anche: Giro d’Italia-103esima edizione: Ben O’Connor vince la 17 tappa Il Giro-D’Italia-103: la 18 tappa L’australiano trionfa davanti a Geoghegan Hart e Bilbao la 18 tappa del Giro D’Italia. L’olandese Kelderman nuovo leader della classifica. Almeida arriva a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 ottobre 2020) Oggi 22 Ottobre 2020 si è corsa la 18della corsa rosa, meglio conosciuta come il-D’Italia-103. Il vincitore diè stato il corridore australiano Jai, con uno sprint fuori dal comune. Si è percorso il tragitto da Pinzolo fino ai Laghi di Cancano, nel Parco Nazionale dello Stelvio. Kelderman nuova maglia rosa, in ritardo Almeida e Nibali. Leggi anche:d’Italia-103esima edizione: Ben O’Connorla 17Il-D’Italia-103: la 18L’australiano trionfa davanti a Geoghegan Hart e Bilbao la 18delD’Italia. L’olandese Kelderman nuovo leader della classifica. Almeida arriva a ...

