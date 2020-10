Il Friuli Venezia Giulia nella lista nera della Germania Tampone obbligatorio per chi arriva

Leggi su udine20

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Gran parte dell’Italia è considerata zona ad alto rischio infezione a causa dell’aumento del numero dei contagi da Coronavirus. Anche ilè stata segnalata come zona a rischio. Dal 24 ottobre infatti per rientrare in, se provenienti dalla nostra Regione, bisognerà fare una quarantena di 14 giorni o sottoporsi a un test per il Covid appenati. Non solo il FVG, ma anche altre regioni italiane, Lombardia, Campania, Lazio, Piemonte, Abruzzo, Emilia Romagna, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, provincia autonoma di Bolzano e appunto il...