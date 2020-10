Il Fondo di Garanzia per le Imprese è a secco | mancano i soldi per coprire la fine del 2020

Leggi su ilparagone

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Una volta si parlava di “diper i finanziamenti alle”. Peccato che c’è ben poco da finanziare visto cheaddirittura 3,1 miliardi per prorogare di altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021, le garanzie statali al l00% per i finanziamenti fino a 30 mila euro, e al 90% per i finanziamenti oltre i 30 mila euro. Ildiper le Piccole e medieera nato per concedere prestiti sicuri e rapidi nel corso delalle aziende per far fronte all’emergenza economica legata alla pandemia e al lockdown. Come spiega Gianfranco Ursino su Il Sole 24 Ore, però, “il valore potrebbe aumentare di altri 1,76 miliardi nell’ipotesi di estendere tutte le misure oggi in vigore fino ...