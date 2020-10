Il discorso pre-voto di Barack Obama contro Donald Trump

Leggi su wired

(Di giovedì 22 ottobre 2020) (foto: via YouTube)A meno di due settimane dall’Election Day del 3 novembre, l’ex presidente degli Stati Unitiè sceso in capo al fianco dell’attuale candidato democratico Joe Biden nella corsa per le elezioni presidenziali di quest’anno. Mercoledì 21 ottobreha fatto la sua prima apparizione di persona a sostegno della campagna elettorale di Biden, a Philadelphia. Fino a questo momento, il suo sostegno al suo ex vicepresidente era stato più che altro virtuale e quasi defilato, dato che “gli ex presidenti tendono a non immischiarsi troppo nella politica dei loro successori”, come ha sostenuto in un’intervista il suo consigliere di lunga data David Axelrod. Il piano disarebbe stato quello di osservare la competizione elettorale ...