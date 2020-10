Il direttore generale del Welfare Lombardia: «Non escludo Milano zona rossa» (Di giovedì 22 ottobre 2020) Trivelli, dg del Welfare Lombardia, non esclude che a Milano si possa arrivare al lockdown rendendo, di fatti, il capoluogo zona rossa. «Una zona rossa a Milano? Non la escludo», ha detto Trivelli intervenendo a RaiNews24. In Lombardia scatta oggi il coprifuoco dalle 23 alle 5 ma se i dati dovessero andare peggiorando ulteriormente si potrebbe stringere ancora di più le misure di contenimento già disposte: «Non è da escludere nessuna misura», appunto, ha sottolineato il direttore generale. LEGGI ANCHE >>> Numeri coronavirus 22 ottobre, cosa c’è di positivo e di negativo Milano ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Trivelli, dg del, non esclude che asi possa arrivare al lockdown rendendo, di fatti, il capoluogo. «Una? Non la», ha detto Trivelli intervenendo a RaiNews24. Inscatta oggi il coprifuoco dalle 23 alle 5 ma se i dati dovessero andare peggiorando ulteriormente si potrebbe stringere ancora di più le misure di contenimento già disposte: «Non è da escludere nessuna misura», appunto, ha sottolineato il. LEGGI ANCHE >>> Numeri coronavirus 22 ottobre, cosa c’è di positivo e di negativo...

Si è tenuto stamani, nella sede della direzione generale dell’Asp di Ragusa, l’atteso incontro degli amministratori dei comuni di Scicli, Pozzallo e Chiaramonte Gulfi con il direttore generale ...

L'Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione ha indetto una selezione, per titoli e colloquio, per un posto di dirigente, con contratto di diritto privato a tempo determinato ...

