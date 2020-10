Il covid-19 non “ferma” la chirurgia estetica: “Boom di richieste di gluteoplastica”, per un lato b da cyborg (Di giovedì 22 ottobre 2020) Glutei sodi e rotondi. Un lato B perfetto proprio come quello di cyborg. E’ la nuova tendenza nel campo della medicina e chirurgia estetica che, nonostante l’attuale emergenza covid-19, è in piena attività. “C’è desiderio di bellezza”, conferma Daniele Spirito, chirurgo plastico di Roma, e docente presso la Cattedra di chirurgia Plastica dell’Università di Milano. E c’è voglia di perfezione proprio laggiù, dove non batte mai il sole. “Nell’ultimo anno la richiesta di gluteoplastica è aumentata moltissimo, in particolare in questi mesi in cui si gioca d’anticipo per esibire glutei alti, sodi e ben proporzionati nel corso della prossima estate”, spiega Spirito. “Questa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Glutei sodi e rotondi. UnB perfetto proprio come quello di. E’ la nuova tendenza nel campo della medicina eche, nonostante l’attuale emergenza-19, è in piena attività. “C’è desiderio di bellezza”, conferma Daniele Spirito, chirurgo plastico di Roma, e docente presso la Cattedra diPlastica dell’Università di Milano. E c’è voglia di perfezione proprio laggiù, dove non batte mai il sole. “Nell’ultimo anno la richiesta di gluteoplastica è aumentata moltissimo, in particolare in questi mesi in cui si gioca d’anticipo per esibire glutei alti, sodi e ben proporzionati nel corso della prossima estate”, spiega Spirito. “Questa ...

Ultime Notizie dalla rete : covid non L’autocertificazione Covid torna in Lombardia e Campania Il Sole 24 ORE Covid diretta, boom di contagi in Germania: +11.287 casi in 24 ore. Mai così tanti dall'inizio dell'epidemia

Esplodono i nuovi contagi da Covid in Germania, dove si supera la soglia dei 10 mila. L'Istituto Robert Koch ha segnalato 11.287 nuovi casi in 24 ore. Il record finora era stato segnato ...

Covid, ecco la soglia che farebbe scattare un nuovo lockdown

Palazzo Chigi al momento lo esclude, anche se all’interno dell’esecutivo è stato fissato un limite ben preciso.

