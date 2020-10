“Il coprifuoco anche qui”. Coronavirus, altra chiusura: “A mezzanotte tutti a casa” (Di giovedì 22 ottobre 2020) coprifuoco nel Lazio dalle 24 alle 5, incremento dei posti letto, potenziamento dell’offerta sanitaria e potenziamento della didattica digitale integrata. E’ stata firmata dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e dal ministro alla Salute Roberto Speranza l’ordinanza “ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19”, “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale”. Al primo punto dell’ordinanza si legge: “Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, si ritiene necessario incrementare la dotazione di posti letto dedicati all’assistenza di pazienti affetti dal virus, identificando strutture pubbliche e private ulteriori rispetto a quella ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020)nel Lazio dalle 24 alle 5, incremento dei posti letto, potenziamento dell’offerta sanitaria e potenziamento della didattica digitale integrata. E’ stata firmata dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e dal ministro alla Salute Roberto Speranza l’ordinanza “ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19”, “considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale”. Al primo punto dell’ordinanza si legge: “Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, si ritiene necessario incrementare la dotazione di posti letto dedicati all’assistenza di pazienti affetti dal virus, identificando strutture pubbliche e private ulteriori rispetto a quella ...

