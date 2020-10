Il Comitato Tecnico Scientifico mette il Governo spalle al muro sul Lockdown (Di giovedì 22 ottobre 2020) Servono nuovi, efficaci interventi per contenere il Coronavirus secondo il professor Walter Ricciardi del Cts che riconosce il fallimento del piano di contenimento e i demeriti del Governo. La situazione legata al Coronavirus in Italia sta peggiorando giorno dopo giorno al punto che in numerose città si considera seriamente l’adozione di misure estreme come … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Servono nuovi, efficaci interventi per contenere il Coronavirus secondo il professor Walter Ricciardi del Cts che riconosce il fallimento del piano di contenimento e i demeriti del. La situazione legata al Coronavirus in Italia sta peggiorando giorno dopo giorno al punto che in numerose città si considera seriamente l’adozione di misure estreme come … L'articolo proviene da leggilo.org.

IlContiAndrea : Mi spiace ma è un #Dpcm assolutamente inutile e poco incisivo. Il Comitato Tecnico Scientifico starà bestemmiando.… - IlContiAndrea : Il Comitato Tecnico Scientifico: “No all’uso delle #mascherine di plastica trasparente in televisione, messaggio sb… - generacomplotti : #fakeNews Alcune pancine hanno scritto sui social che il #Coronavirus non è un complotto del comitato tecnico scien… - Mar10R0551 : Quindi alla fine abbiamo pagato e ancora paghiamo un comitato tecnico di esperti per decidere che la soluzione scie… - mazzanti_giu : RT @lucabattanta: Il senatore Pepe della lega chiede ora la completa desecretazione dei verbali del comitato tecnico scientifico -