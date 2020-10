Il cambiamento di Raoul Bova L’attore è notevolmente dimagrito | ha perso 20 chili Le foto

Leggi su virali.video

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Alla Festa del Cinema di Roma, il vero protagonista del red carpet è stato senza dubbio, in compagnia della bellissima moglie Rocio Munoz Morales, che hanno incantato il pubblico con i loro dolcissimi baci. Tuttavia, ai fan dell’attore non è passato inosservato un particolare di una certa rilevanza, infatti sembra che il belabbia cambiato molto il suo aspetto fisico e questo repentino mutamento, ha suscitato molte preoccupazioni. È stato infatti inevitabile notare l’elevata perdita di peso dell’attore, rispetto alle sue ultime apparizioni pubbliche. Molti hanno temuto per la sua salute, ma fortunatamente è stato lo stessoa rispondere, in un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni e a raccontare gli ultimi avvenimenti e sconvolgimenti della sua ...