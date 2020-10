Il bollettino sul Coronavirus in Italia oggi: i dati della Protezione Civile per il 22 ottobre (Di giovedì 22 ottobre 2020) La situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 15.199 contagiati e 127 decessi di ieri: articolo in aggiornamento La suddivisione dei casi regione per regione: i nuovi casi in Veneto oggi sono 826, e i soggetti attualmente positivi sono ora 12.608. Cinque i decessi registrati rispetto a ieri, ma rimangono sostanzialmente stabili i ricoveri in terapia intensiva, che sono 66 con 59 pazienti positivi e sette negativizzati, e anche i ricoveri in area non critica, che sono 588 di cui 500 positivi e 88 negativizzati. Nuovo picco di contagi ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) La situazione dei contagi diincon ildidel MinisteroSalute e idopo i 15.199 contagiati e 127 decessi di ieri: articolo in aggiornamento La suddivisione dei casi regione per regione: i nuovi casi in Venetosono 826, e i soggetti attualmente positivi sono ora 12.608. Cinque i decessi registrati rispetto a ieri, ma rimangono sostanzialmente stabili i ricoveri in terapia intensiva, che sono 66 con 59 pazienti positivi e sette negativizzati, e anche i ricoveri in area non critica, che sono 588 di cui 500 positivi e 88 negativizzati. Nuovo picco di contagi ...

