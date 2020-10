Il Belgio diventa il secondo paese al mondo per decessi Covid, in rapporto alla popolazione, (Di giovedì 22 ottobre 2020) Le cose vanno malissimo: fuori controllo il contagio in Belgio, divenuto il secondo paese al mondo per numero di decessi, 10.539 da inizio pandemia, in rapporto alla popolazione. Le nuove infezioni ... Leggi su globalist (Di giovedì 22 ottobre 2020) Le cose vanno malissimo: fuori controllo il contagio in, divenuto ilalper numero di, 10.539 da inizio pandemia, in. Le nuove infezioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Belgio diventa Belgio, coprifuoco anticipato alle 22 a Bruxelles - Ultima Ora Agenzia ANSA Belgio, coprifuoco anticipato alle 22 a Bruxelles

Lo hanno annunciato diversi borgomastri uscendo dalla riunione dell'unità di crisi, stando a quanto scrive l'agenzia di stampa Belga. Inoltre indossare una mascherina diventa di nuovo obbligatorio ovu ...

Covid, diretta mondo: Spagna verso nuovo stato di allarme, a Bruxelles coprifuoco anticipato alle 22: vietato il "dolcetto o scherzetto"

Covid, diretta dal mondo. Il nuovo giorno di battaglia contro il coronavirus si apre con l'allarmante record della Germania in cui il virus ha provocato 10.003 decessi. Gli ultimi ...

Covid, diretta dal mondo. Il nuovo giorno di battaglia contro il coronavirus si apre con l'allarmante record della Germania in cui il virus ha provocato 10.003 decessi. Gli ultimi ...