I tecnici indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla mancata zona rossa ad Alzano e Nembro

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono le prime persone a essere iscritte nel registro deglinell’ambito dell’inchiestaad. Si tratta di alcunidella sanità lombarda e tra questi il nome di maggiore spicco è quello dell’ex direttore generale della sanità della Lombardia, Luigi Cajazzo. La procuratrice aggiunta Cristina Rota sta valutando ulteriori elementi nell’ambito della sua inchiesta partita proprio dai primi giorni di marzo 2020 quando, all’inizio della pandemia, si decise di non chiudere i due paesi in provincia di Bergamo, nonostante gli alti tassi di positività riscontrati al loro interno. LEGGI ANCHE > I pm di Bergamo convocano Conte, Lamorgese e ...

Secondo quanto rifersice l'Ansa, l'ex direttore generale e altri tecnici e dirigenti sono stati iscritti nel registro degli indagati come atto dovuto nell'ambito dell'inchiesta che riguarda la riapert ...Ci sono i primi indagati nell’inchiesta sulla gestione dell’emergenza coronavirus in Regione Lombardia. La procura di Bergamo ha iscritto come atto dovuto alcuni tecnici, tra i quali, l’ex direttore g ...