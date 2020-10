I giudici della Corte Ue sbugiardano il Senato. E’ legittimo il taglio dei vitalizi. Respinti i ricorsi degli ex europarlamentari italiani (Di giovedì 22 ottobre 2020) Se i supervitalizi del Senato sono stati resuscitati dalla Commissione contenziosa presieduta da Giacomo Caliendo (FI), in Europa i ricorsi degli ex europarlamentari italiani – o dei loro eredi – per riprendersi il malloppo sono stati pesantemente bocciati. Un incredibile cortocircuito che pone ora seri interrogativi sulla decisione presa a Palazzo Madama. Dove, mentre alcuni giorni fa Caliendo e compagni graziavano gli ex Senatori dichiarando illegittimo il ricalcolo contributivo delle pensioni d’oro con effetto retroattivo, in Lussemburgo i giudici della Corte di Giustizia Ue hanno ritenuto la delibera dell’Ufficio di presidenza della Camera del 2018, che porta ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Se i superdelsono stati resuscitati dalla Commissione contenziosa presieduta da Giacomo Caliendo (FI), in Europa iex– o dei loro eredi – per riprendersi il malloppo sono stati pesantemente bocciati. Un incredibile cortocircuito che pone ora seri interrogativi sulla decisione presa a Palazzo Madama. Dove, mentre alcuni giorni fa Caliendo e compagni graziavano gli exri dichiarando ilil ricalcolo contributivo delle pensioni d’oro con effetto retroattivo, in Lussemburgo idi Giustizia Ue hanno ritenuto la delibera dell’Ufficio di presidenzaCamera del 2018, che porta ...

Agenzia_Ansa : #Stragi '92: ergastolo al boss mafioso latitante Matteo Messina #Denaro. Ricercato dal 1993 è tra i responsabili de… - carlosibilia : 'Queste sono le vittime della #mafia, studiatele e vergognatevi' Così un #imprenditore di #Palermo si ribella al pi… - GHERARDIMAURO1 : RT @LaNotiziaTweet: I giudici della Corte #Ue sbugiardano il #Senato. E’ legittimo il taglio dei #vitalizi. Respinti i ricorsi degli ex eur… - TAL77SVAD : RT @soniabetz1: SCONFITTA PER LA CASTA Non c’è trippa per gatti, almeno in Europa. Perché i giudici della Corte di Giustizia dell’Unione ha… - LaNotiziaTweet : I giudici della Corte #Ue sbugiardano il #Senato. E’ legittimo il taglio dei #vitalizi. Respinti i ricorsi degli ex… -

Ultime Notizie dalla rete : giudici della I giudici della Corte Ue sbugiardano il Senato. E' legittimo il taglio dei vitalizi. Respinti i ricorsi degli ex europarlamentari italiani LA NOTIZIA I giudici della Corte Ue sbugiardano il Senato. E’ legittimo il taglio dei vitalizi. Respinti i ricorsi degli ex europarlamentari italiani

Dove, mentre alcuni giorni fa Caliendo e compagni graziavano gli ex senatori dichiarando illegittimo il ricalcolo contributivo delle pensioni d’oro con effetto retroattivo, in Lussemburgo i giudici ...

Fecondazione assistita, un diritto negato a chi non se lo può permettere

Abbiamo estrema difficoltà ad assumere biologi della riproduzione ... Poi nel 2014 cade il divieto di eterologa e nel 2015 i giudici costituzionali aboliscono il divieto che ha permesso a ...

Dove, mentre alcuni giorni fa Caliendo e compagni graziavano gli ex senatori dichiarando illegittimo il ricalcolo contributivo delle pensioni d’oro con effetto retroattivo, in Lussemburgo i giudici ...Abbiamo estrema difficoltà ad assumere biologi della riproduzione ... Poi nel 2014 cade il divieto di eterologa e nel 2015 i giudici costituzionali aboliscono il divieto che ha permesso a ...