Hysaj: «Non siamo preoccupati per la situazione dell’Az, oramai si sa che nel calcio bisogna giocare sereni» (Di giovedì 22 ottobre 2020) Hysaj è intervenuto ai microfoni di Sky nel pre partita della gara di Europa League contro gli olandesi dell’Az Quanto è importante cominciare bene? «È sempre importante partire bene alla prima, perché bisogna raccogliere punti per stare tranquilli» L’Az sta passando quello che ha passato il Genoa, vi preoccupa? «Sicuramente è una situazione non piacevole, ma oramai si sa che nel calcio si deve giocare sereni e poi si vedrà nei prossimi giorni cosa succede» Siete attrezzati per puntare all’Europa League? «Io e tutta la squadra siamo contenti di partecipare all’Europa League, l’importante è sempre andare avanti e crederci fino alla ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 ottobre 2020)è intervenuto ai microfoni di Sky nel pre partita della gara di Europa League contro gli olandesi dell’Az Quanto è importante cominciare bene? «È sempre importante partire bene alla prima, perchéraccogliere punti per stare tranquilli» L’Az sta passando quello che ha passato il Genoa, vi preoccupa? «Sicuramente è unanon piacevole, masi sa che nelsi devee poi si vedrà nei prossimi giorni cosa succede» Siete attrezzati per puntare all’Europa League? «Io e tutta la squadracontenti di partecipare all’Europa League, l’importante è sempre andare avanti e crederci fino alla ...

napolista : #Hysaj: «Non siamo preoccupati per la situazione dell'Az, oramai si sa che nel calcio bisogna giocare sereni» A Sk… - OutstandingMan7 : @SindromeN @sscnapoli In questo momento non ti puoi privare né di Hysaj (che sta tenendo la linea difensiva) né di… - ROI05841958 : @ByBlock12 È impossibile dirlo, ma non credo. I motivi dell'esclusione dovrebbero essere principalmente due: Hysaj… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MERCATO - Marchetti: 'Hysaj e Maksimovic non vogliono andare via ma c'è da trovare l'accordo con il Napoli, su Milik e… - sscalcionapoli1 : Marchetti: “Hysaj e Maksimovic non vogliono andare via ma c’è da trovare l’accordo con il Napoli, su Milik e Koulib… -