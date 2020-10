Huawei Mate 40 Pro, questione di sguardi per il nuovo top di gamma (Di giovedì 22 ottobre 2020) Huawei lancia la nuova famiglia di smartphone di punta, Mate 40 Series. Decimo tassello di una storia ormai lunga otto anni. I due modelli Mate 40 Pro e Pro+ sono mossi dal potente chip Kirin 9000 5G a 5 nanometri con prestazioni migliorate e più efficiente gestione energetica, sfoggiano un sistema Ultra Vision Cine Camera e l’iconico Space Ring Design sul retro, il comparto fotografico ad anello sulla scocca realizzato come sempre in partnership con la tedesca Leica. A proposito di fotografia, i sensori posteriori sono tre: uno grandangolare da 50MPixel Ultra Vision Camera f/1.9, l’ultragrandangolare da 20 Mpixel f/1.8 e il teleobiettivo da 12Mpixel f/3.4 con zoom ottico 5X (ibrido 10x e digitale 50x) e stabilizzazione ottica dell’immagine. Di fronte, invece, ce n’è uno da 13Mixel f/2.4 con sensore di profondità tridimensionale e acquisizione in 4K (c’è anche lo Slow-Motion Selfie). Leggi su vanityfair (Di giovedì 22 ottobre 2020) Huawei lancia la nuova famiglia di smartphone di punta, Mate 40 Series. Decimo tassello di una storia ormai lunga otto anni. I due modelli Mate 40 Pro e Pro+ sono mossi dal potente chip Kirin 9000 5G a 5 nanometri con prestazioni migliorate e più efficiente gestione energetica, sfoggiano un sistema Ultra Vision Cine Camera e l’iconico Space Ring Design sul retro, il comparto fotografico ad anello sulla scocca realizzato come sempre in partnership con la tedesca Leica. A proposito di fotografia, i sensori posteriori sono tre: uno grandangolare da 50MPixel Ultra Vision Camera f/1.9, l’ultragrandangolare da 20 Mpixel f/1.8 e il teleobiettivo da 12Mpixel f/3.4 con zoom ottico 5X (ibrido 10x e digitale 50x) e stabilizzazione ottica dell’immagine. Di fronte, invece, ce n’è uno da 13Mixel f/2.4 con sensore di profondità tridimensionale e acquisizione in 4K (c’è anche lo Slow-Motion Selfie).

