Hindley vince la 18^ tappa | Kelderman nuova maglia rosa al Giro

SONDRIO (ITALPRESS) – Jai Hindley vince la diciottesima tappa del Giro d'Italia 2020 andata in scena da Pinzolo ai Laghi di Cancano dopo 207 chilometri. Il tappone alpino più emozionante dell'edizione numero 103, caratterizzato dalla storica Cima Coppi, vede trionfare il corridore australiano della Sunweb che precede in volata il britannico Tao Geoghegan Hart (Ineos-Grenadiers). L'arrivo nei pressi del Parco Nazionale dello Stelvio viene completato dallo spagnolo Pello Bilbao della Bahrain-McLaren. Cambia la maglia rosa: l'olandese Wilco Kelderman (Sunweb) si prende la leadership che era occupata dal portoghese Joao Almeida (Deceuninck-QuickStep) sin dalla terza frazione. Completamente rivoluzionata la classifica generale che ora ...

