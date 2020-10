Harry Potter: Tom Felton sogna la reunion per il 19° anniversario del primo film (Di giovedì 22 ottobre 2020) A distanza di 19 anni dall'uscita di Harry Potter e la pietra filosofale, Tom Felton vuole organizzare una reunion virtuale del cast della saga cinematografica. Tom Felton ha dichiarato di voler organizzare la reunion del cast di Harry Potter, che lo ha visto impegnato nel ruolo di Draco Malfoy, in occasione del 19° anniversario dell'uscita del primo film di una delle saghe cinematografiche più redditizie di sempre. Nell'era della distanza sociale, sono numerosi i cast di celebri film o serie tv che scelgono di riunirsi in maniera virtuale, tentando così di intrattenere i propri fan in un periodo storico a dir poco complesso. Lo sa bene Tom Felton che, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 ottobre 2020) A distanza di 19 anni dall'uscita die la pietra filosofale, Tomvuole organizzare unavirtuale del cast della saga cinematografica. Tomha dichiarato di voler organizzare ladel cast di, che lo ha visto impegnato nel ruolo di Draco Malfoy, in occasione del 19°dell'uscita deldi una delle saghe cinematografiche più redditizie di sempre. Nell'era della distanza sociale, sono numerosi i cast di celebrio serie tv che scelgono di riunirsi in maniera virtuale, tentando così di intrattenere i propri fan in un periodo storico a dir poco complesso. Lo sa bene Tomche, ...

felixfedelicis : RT @GiratempoWeb: NEWS! Il grafico Phil Bates ha mostrato in esclusiva a @rowlinglibrary le bozze di alcune locandine per 'Harry Potter e l… - elenstevxns : Certe volte mi dimentico che David Tennant fa parte del cast di Harry Potter ???????? - Vodkahjs : Raga quando ci sarà di nuovo la maratona di Harry Potter su Italia uno voglio vedervi tutti con l’icon che avevate… - adoreyourool : será q só fui eu q quando vi a nova foto do ruel lembrei do ron de (HP) Harry Potter?? Sbbssbsnsnjsjsnsjsjsjsnsjkwj… - SueCuevasD : @EiProfeta @Gaerwenill ?????????????????????? ???????????????????????????VER HARRY POTTER?????????? SIEMPRE ?????????????????????????????????????????????????? -