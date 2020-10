Happy Days: Scott Baio contro la reunion pro-Joe Biden e il "marxista" John Stamos (Di giovedì 22 ottobre 2020) Scott Baio, sostenitore di Donald Trump, punta il dito contro i colleghi di Happy Days, che hanno partecipato a una reunion pro-Biden, e se la prende con John Stamos, che si è pfferto di prendere il suo posto. La reunion dei cast di Happy Days per raccogliere fondi a favore di Joe Biden non ha visto d'accordo proprio tutti i membri del cast. L'interprete di Chachi Scott Baio, notoriamente repubblicano, ha espresso il suo disaccordo e se l'è presa anche con John Stamos, che si era offerto di prendere il suo posto, definendolo marxista. Qualche giorno fa Ron Howard e altri ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 ottobre 2020), sostenitore di Donald Trump, punta il ditoi colleghi di, che hanno partecipato a unapro-, e se la prende con, che si è pfferto di prendere il suo posto. Ladei cast diper raccogliere fondi a favore di Joenon ha visto d'accordo proprio tutti i membri del cast. L'interprete di Chachi, notoriamente repubblicano, ha espresso il suo disaccordo e se l'è presa anche con, che si era offerto di prendere il suo posto, definendolo. Qualche giorno fa Ron Howard e altri ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Happy Days: Scott Baio contro la reunion pro-Joe Biden e il 'marxista' John Stamos - renatoarmandola : @augustociardi75 Mamma mia: no e poi no! Sono del 71 e rivedrei volentieri Hazard, i Chips, Arnold, Mork and Mindy,… - DonnaGlamour : Happy Days: il cast si riunisce per un evento a favore di Joe Biden - nuova_venezia : Stavolta teatro della carambola, che ha coinvolto tre auto, è stato il piazzale del bar Happy Days a ridosso del po… - EthosProfumerie : Questa settimana gli Happy Days di Ethos Profumerie hanno come protagonisti i profumi @LBofficialpage, che da sempr… -

Ultime Notizie dalla rete : Happy Days Happy Days: Scott Baio contro la reunion pro-Joe Biden e il "marxista" John Stamos Movieplayer.it Happy Days: il cast si riunisce per un evento a favore di Joe Biden

Fonzie e gli altri protagonisti dell'amatissima fiction Happy Days domenica 25 ottobre si riuniscono per sostenere Joe Biden.

Happy Days: Scott Baio contro la reunion pro-Joe Biden e il "marxista" John Stamos

Scott Baio, sostenitore di Donald Trump, punta il dito contro i colleghi di Happy Days, che hanno partecipato a una reunion pro-Biden, e se la prende con John Stamos, che si è pfferto di prendere il s ...

Fonzie e gli altri protagonisti dell'amatissima fiction Happy Days domenica 25 ottobre si riuniscono per sostenere Joe Biden.Scott Baio, sostenitore di Donald Trump, punta il dito contro i colleghi di Happy Days, che hanno partecipato a una reunion pro-Biden, e se la prende con John Stamos, che si è pfferto di prendere il s ...