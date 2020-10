Hanako-Kun | I 7 Misteri dell’Accademia Kamome recensione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Conoscete la leggenda della piccola-San, detta anche Toire no-san (-san della toilette), lo spirito che infesta il terzo gabinetto del bagno del terzo piano di ogni scuola giapponese? Lei è una dei tanti spiriti del mondo folcloristico nipponico che terrorizza gli studenti e stimola l’immaginario di mangaka e scrittori. E’ rappresentata come una bimba dai capelli a caschetto, a volte crudele (molto crudele) e altre volte buona, uno spirito protettore più che un’entità maligna di cui aver paura. Questo è il caso del nostro-Kun: I 7dell’Accademia(Jibaku Shonen-kun), manga di Iro Aida edito in Italia dalla J-POP, in cuinon è una ...