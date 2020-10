Guenda e Maria Teresa Gf Vip, lettera di scuse ma la Casa mormora: c’è chi condanna (Di giovedì 22 ottobre 2020) Maria Teresa Ruta ha scritto una lettera a sua figlia Guenda. Le due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 sono protagoniste indiscusse in questo momento nella Casa dopo le rivelazioni della figlia sul loro passato. Guenda ha detto delle cose molto forti sul rapporto con sua mamma. Ha raccontato che si è sentita abbandonata al … L'articolo Guenda e Maria Teresa Gf Vip, lettera di scuse ma la Casa mormora: c’è chi condanna proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 22 ottobre 2020)Ruta ha scritto unaa sua figlia. Le due concorrenti del Grande Fratello Vip 5 sono protagoniste indiscusse in questo momento nelladopo le rivelazioni della figlia sul loro passato.ha detto delle cose molto forti sul rapporto con sua mamma. Ha raccontato che si è sentita abbandonata al … L'articoloGf Vip,dima la: c’è chiproviene da Gossip e Tv.

