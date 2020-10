Guardiano dello zoo muore sbranato dagli orsi: la scena agghiacciante davanti agli occhi dei visitatori (Di giovedì 22 ottobre 2020) sbranato dagli orsi, sotto gli sguardi atterriti dei visitatori, che non hanno potuto far altro che chiamare i soccorsi mentre assistevano alla scena impotenti. Così è morto il Guardiano di uno zoo in Cina, lo Shanghai Wild Animal Park, che ospita all’interno oltre 10mila animali di 200 specie diverse. L’episodio si è verificato lo scorso sabato ma la notizia si è diffusa solo ora, dopo che uno dei presenti ha pubblicato su Weibo (la piattaforma social cinese, ndr) un video dell’accaduto. Nel filmato si vedono otto orsi bruni accanirsi contro l’uomo, mentre i visitatori terrorizzati assistono alla scena a bordo delle loro auto e di pullman ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020), sotto gli sguardi atterriti dei, che non hanno potuto far altro che chiamare i soccmentre assistevano allaimpotenti. Così è morto ildi uno zoo in Cina, lo Shanghai Wild Animal Park, che ospita all’interno oltre 10mila animali di 200 specie diverse. L’episodio si è verificato lo scorso sabato ma la notizia si è diffusa solo ora, dopo che uno dei presenti ha pubblicato su Weibo (la piattaforma social cinese, ndr) un video dell’accaduto. Nel filmato si vedono ottobruni accanirsi contro l’uomo, mentre iterrorizzati assistono allaa bordo delle loro auto e di pullman ...

annasagittario2 : ?????? Guardiano dello zoo sbranato dagli orsi sotto gli occhi dei visitatori: orrore in Cina - ClotiOrny : RT @lazampa: Orrore in Cina, guardiano dello zoo di Shanghai sbranato da orsi bruni sotto gli occhi dei turisti @fulviocerutti https://t.co… - SSalvaterra71 : RT @lazampa: Orrore in Cina, guardiano dello zoo di Shanghai sbranato da orsi bruni sotto gli occhi dei turisti @fulviocerutti https://t.co… - LorenzoZL74 : @Marco23074904 @Valerrimo I servizi non hanno bisogno dello stato. Anzi funzionano meglio senza il suo peso. Lo sta… - AnnaRossar : SHANGHAI, GUARDIANO DELLO ZOO UCCISO DAGLI ORSI BRUNI -

Ultime Notizie dalla rete : Guardiano dello Guardiano dello zoo sbranato dagli orsi sotto gli occhi dei visitatori: orrore in Cina Il Messaggero Brutale attacco allo zoo: guardiano accerchiato da otto orsi e sbranato

L'inserviente di uno zoo è stato attaccato da otto orsi bruni che lo hanno sbranato davanti agli occhi increduli e sconvolti dei visitatori. L'espisodio è avvenuto in Cina ...

Guardiano dello zoo sbranato dagli orsi sotto gli occhi dei visitatori: orrore in Cina

Un guardiano di un parco zoo cinese è stato attaccato e sbranato dagli orsi. L'uomo, del quale non sono state rese note le generalità, a seguito delle terribili ferite ...

L'inserviente di uno zoo è stato attaccato da otto orsi bruni che lo hanno sbranato davanti agli occhi increduli e sconvolti dei visitatori. L'espisodio è avvenuto in Cina ...Un guardiano di un parco zoo cinese è stato attaccato e sbranato dagli orsi. L'uomo, del quale non sono state rese note le generalità, a seguito delle terribili ferite ...