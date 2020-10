Green Symposium, nasce il progetto “Eubridge”: ponte tra Sud ed Europa sui Fondi Ue (Di giovedì 22 ottobre 2020) Un progetto di alta formazione per creare una sinergia tra pubblico e privato per promuovere la formazione specialistica delle Pubbliche Amministrazioni e delle aziende private in materia di sviluppo sostenibile per il corretto utilizzo dei Fondi strutturali è stato presentato oggi a Napoli, in diretta streaming, durante i lavori della prima giornata del Green Symposium. L’iniziativa, denominata “Eubridge, un ponte tra il Sud e l’Europa” è curata dal centro di ricerca e-circolar LUPT – Laboratorio Urbanistica Pianificazione Territorio dell’Università Federico II e dal board scientifico del Green Symposium. “Nell’ultimo settennato, l’Italia ha speso 1 euro di ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 ottobre 2020) Undi alta formazione per creare una sinergia tra pubblico e privato per promuovere la formazione specialistica delle Pubbliche Amministrazioni e delle aziende private in materia di sviluppo sostenibile per il corretto utilizzo deistrutturali è stato presentato oggi a Napoli, in diretta streaming, durante i lavori della prima giornata del. L’iniziativa, denominata “Eubridge, untra il Sud e l’” è curata dal centro di ricerca e-circolar LUPT – Laboratorio Urbanistica Pianificazione Territorio dell’Università Federico II e dal board scientifico del. “Nell’ultimo settennato, l’Italia ha speso 1 euro di ...

