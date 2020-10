Grande Fratello Vip, Stefano Sala contro Dayane Mello: “Rimasta incinta dopo 15 giorni dal primo incontro, basta dire bugie su nostra figlia” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “È stato un fulmine a ciel sereno”. Così Stefano Sala definisce, in un’intervista al settimanale Chi, la notizia che gli diede l’ex fidanzata Dayane Mello sette anni fa, quando dopo solo due settimane dal loro primo incontro gli rivelò di essere incinta. “L’ho conosciuta sette anni fa – ha raccontato – e dopo due settimane dal nostro primo incontro è rimasta incinta. Un fulmine a ciel sereno. Io uscivo da una storia con un’altra modella brasiliana, poi è arrivata lei ed è scoppiata una passione incredibile. Eravamo giovani, contenti e spensierati. Non abbiamo mai avuto il dubbio di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) “È stato un fulmine a ciel sereno”. Cosìdefinisce, in un’intervista al settimanale Chi, la notizia che gli diede l’ex fidanzatasette anni fa, quandosolo due settimane dal loroingli rivelò di essere. “L’ho conosciuta sette anni fa – ha raccontato – edue settimane dal nostroinè rimasta. Un fulmine a ciel sereno. Io uscivo da una storia con un’altra modella brasiliana, poi è arrivata lei ed è scoppiata una passione incredibile. Eravamo giovani, contenti e spensierati. Non abbiamo mai avuto il dubbio di ...

