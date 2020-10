Grande Fratello Vip, momento hot: Enock si slaccia i pantaloni, gli autori censurano [FOTO e VIDEO] (Di giovedì 22 ottobre 2020) Si avvicina l’inizio della nuova puntata del Grande Fratello Vip, il programma è sempre più seguito dai telespettatori e registra numeri molto importanti. Un momento hot ha obbligato la produzione ad interrompere la diretta, il VIDEO ha fatto comunque il giro del web. Tutto è nato da Tommaso Zorzi, in un gioco che prevedeva di scegliere il sedere migliore della squadra. Si è andato un pò oltre con la produzione che ha deciso di intervenire e riprendere i concorrenti. Tutti i protagonisti sono stati Andrea Zelletta, Francesco Oppini, Dayane Mello, Massimiliano Morra, Pierpaolo Pretelli e Enock Barwuah. Prima Oppini e poi Enock hanno iniziato a mostrare parte del Lato B, il Fratello di Balotelli aveva iniziato a ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020) Si avvicina l’inizio della nuova puntata delVip, il programma è sempre più seguito dai telespettatori e registra numeri molto importanti. Unhot ha obbligato la produzione ad interrompere la diretta, ilha fatto comunque il giro del web. Tutto è nato da Tommaso Zorzi, in un gioco che prevedeva di scegliere il sedere migliore della squadra. Si è andato un pò oltre con la produzione che ha deciso di intervenire e riprendere i concorrenti. Tutti i protagonisti sono stati Andrea Zelletta, Francesco Oppini, Dayane Mello, Massimiliano Morra, Pierpaolo Pretelli eBarwuah. Prima Oppini e poihanno iniziato a mostrare parte del Lato B, ildi Balotelli aveva iniziato a ...

