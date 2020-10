Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando in crisi per Tommaso Zorzi: “Mi sono sentita abbandonata” (video) (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ieri sera, Stefania Orlando si è sfogata, a lungo, con Maria Teresa Ruta. La showgirl, tra le più amate nella casa del ‘Grande Fratello Vip’: si è sentita messa da parte da Tommaso Zorzi che, in questi giorni, sta coltivando l’amicizia speciale con Francesco Oppini. Dopo l’ennesima litigata con Elisabetta Gregoraci, la conduttrice ha pregato il giovane influencer di starle più vicino. I suoi dubbi e le tante incertezze dentro la casa di Cinecittà hanno spinto Stefy a richiedergli maggiori attenzioni. Vorrei tanto che questo discorso venga fatto vedere in puntata, due donne pure, sincere l’una con l’altra. Tommaso è fortunato ad averle dentro la casa, sono ... Leggi su gossipblog (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ieri sera,si è sfogata, a lungo, con Maria Teresa Ruta. La showgirl, tra le più amate nella casa del ‘Vip’: si èmessa da parte dache, in questi giorni, sta coltivando l’amicizia speciale con Francesco Oppini. Dopo l’ennesima litigata con Elisabetta Gregoraci, la conduttrice ha pregato il giovane influencer di starle più vicino. I suoi dubbi e le tante incertezze dentro la casa di Cinecittà hanno spinto Stefy a richiedergli maggiori attenzioni. Vorrei tanto che questo discorso venga fatto vedere in puntata, due donne pure, sincere l’una con l’altra.è fortunato ad averle dentro la casa,...

GassmanGassmann : Ascolti tv 19 ottobre 2020: Gassmann sempre meglio del Grande Fratello Vip ?????? - fattoquotidiano : Perché è successo? Perché Roma che, malgrado tutto, resta la Capitale d’Italia e un discreto luogo della beltà del… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - sannyfortiino : RT @peularis: 'Grande Fratello, metti un po' di musica. Ah no? Ok. Pechino Express. Rai Due. 21:20. Tale e Quale Show è uno bello show' TO… - blvckrc : RT @giuberti_: scusate ma qualcuno riesce ad immaginarsi il grande fratello senza di lui? #GFVIP -