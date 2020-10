Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Petrelli a Elisabetta Gregoraci: “Se non avessi posto dei paletti, mi sarei innamorato di te” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il tormentato rapporto tra Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5 sembra essere finalmente arrivato ad un punto di svolta. Almeno a giudicare dal dialogo intercorso tra i due nelle scorse ore. L’ex velino di Striscia la notizia, infatti, ha chiarito, una volta in più, che la Gregoraci “è la cosa più bella del mio Gf” e che “ti ho sempre messo davanti a tutto qui e non me ne pento, lo rifarei“. Quindi ha chiarito in maniera ancor più evidente: Se non ci fossero stati tutti i paletti che giustamente tu mi hai posto, mi sarei innamorato di te, ne sono sicuro. Parole, quelle del modello, che ... Leggi su gossipblog (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il tormentato rapporto traedall’interno della Casa delVip 5 sembra essere finalmente arrivato ad un punto di svolta. Almeno a giudicare dal dialogo intercorso tra i due nelle scorse ore. L’ex velino di Striscia la notizia, infatti, ha chiarito, una volta in più, che la“è la cosa più bella del mio Gf” e che “ti ho sempre messo davanti a tutto qui e non me ne pento, lo rifarei“. Quindi ha chiarito in maniera ancor più evidente: Se non ci fossero stati tutti iche giustamente tu mi hai, midi te, ne sono sicuro. Parole, quelle del modello, che ...

