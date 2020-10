Grande Fratello Vip 5, Maria Teresa Ruta scopre l’esistenza di Grindr: la reazione (video) (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ieri pomeriggio, nel corso di una conversazione in giardino con Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta del Grande Fratello Vip 5 ha scoperto l’esistenza di Grindr, una delle app di incontri gay più diffuse al mondo. Ruta: “Non ne sapevo l’esistenza” Il giovane influencer ha spiegato in maniera dettagliata, parlando delle sue disavventure amorose, come funziona la conosciutissima applicazione in voga soprattutto nelle grandi città del pianeta: Zorzi: “Il giorno dopo era su Grindr, il giorno dopo… a Milano. Lo vengo a sapere così” Ruta: “Ah perché qualcuno apre la chat e vede le foto” Zorzi: “Sì, diciamo che scorri delle foto in ordine di distanza. ... Leggi su gossipblog (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ieri pomeriggio, nel corso di una conversazione in giardino con Tommaso Zorzi,delVip 5 ha scoperto l’esistenza di, una delle app di incontri gay più diffuse al mondo.: “Non ne sapevo l’esistenza” Il giovane influencer ha spiegato in maniera dettagliata, parlando delle sue disavventure amorose, come funziona la conosciutissima applicazione in voga soprattutto nelle grandi città del pianeta: Zorzi: “Il giorno dopo era su, il giorno dopo… a Milano. Lo vengo a sapere così”: “Ah perché qualcuno apre la chat e vede le foto” Zorzi: “Sì, diciamo che scorri delle foto in ordine di distanza. ...

GassmanGassmann : Ascolti tv 19 ottobre 2020: Gassmann sempre meglio del Grande Fratello Vip ?????? - fattoquotidiano : Perché è successo? Perché Roma che, malgrado tutto, resta la Capitale d’Italia e un discreto luogo della beltà del… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - melissacazzetta : Mai come quest'anno un concorrente del Grande Fratello mi sta facendo cambiare idea 500 volte al giorno. Arriverà i… - rosymaisto__ : RT @peularis: 'Grande Fratello, metti un po' di musica. Ah no? Ok. Pechino Express. Rai Due. 21:20. Tale e Quale Show è uno bello show' TO… -