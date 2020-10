Gossip News: Perché Mario Balotelli entra in casa? Anna di Temptatio Island ha ammesso “ho avuto attacchi di panico per…” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! Questa volta vi parliamo di Balotelli nella casa del Grande Fratello, della confessione di Anna di Temptation Island, di Giulia Cavaglià e l’addio al vetriolo a Francesco Sole e della programmazione televisiva prevista per questa sera. Mario Balotelli: Sorpresa sorpresa! Mario Balotelli entrerà nella casa del Grande Fratello! Mario incontrerà il fratello, ma la domanda è perché entra se si sono già parlati più volte? Qualcosa bolle in pentola… Anna: Dopo ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 22 ottobre 2020) Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet,! Questa volta vi parliamo dinelladel Grande Fratello, della confessione didi, di Giulia Cavaglià e l’addio al vetriolo a Francesco Sole e della programmazione televisiva prevista per questa sera.: Sorpresa sorpresa!entrerà nelladel Grande Fratello!incontrerà il fratello, ma la domanda è perchése si sono già parlati più volte? Qualcosa bolle in pentola…: Dopo ...

RadioItalia : .@MetaErmal ha scritto un messaggio dolcissimo per la sua fidanzata! - ALBERTA18793746 : RT @shark2208: #GrandeFratelloVip, Elisabetta #Gregoraci e la frase terrificante a #DayaneMello: 'Io posso uscire, tu devi lavorare'. Per l… - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Ahahhahahahaah #gfvip - i_love_gossip__ : RT @repubblica: Roma, bus in fiamme in piazza Pio XI. Udite anche esplosioni - Cristina___1D : RT @mtvitalia: Sono così tanti i bimbi delle star nati ultimamente che serve un recap ???? -