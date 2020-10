Google finisce in tribunale negli Stati Uniti (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il governo di Washington accusa l’azienda di aver creato un monopolio online con accordi irregolari. La causa di per sé è limitata, ma potrebbe inaugurare un periodo di grandi cambiamenti nel settore tecnologico. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il governo di Washington accusa l’azienda di aver creato un monopolio online con accordi irregolari. La causa di per sé è limitata, ma potrebbe inaugurare un periodo di grandi cambiamenti nel settore tecnologico. Leggi

Barr ha ragione e torto allo stesso tempo. Google e la sua azienda madre, Alphabet, non sono le uniche imprese del settore finite nell’occhio del ciclone. Amazon, Facebook e la Apple (ma non la ...

Google, causa antitrust “epocale” del Governo Usa

Giustizia ha avviato una causa contro la società di Mountain View, colpevole a suo dire di comportamenti anticoncorrenziali.

Barr ha ragione e torto allo stesso tempo. Google e la sua azienda madre, Alphabet, non sono le uniche imprese del settore finite nell'occhio del ciclone. Amazon, Facebook e la Apple (ma non la ...Giustizia ha avviato una causa contro la società di Mountain View, colpevole a suo dire di comportamenti anticoncorrenziali.