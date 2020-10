Golf, Open d’Italia 2020: Canter in vetta dopo il primo giro, male Paratore (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il primo giro dell’Open d’Italia 2020, che si disputa presso lo Chervò Golf Club San Vigilio di Pozzolengo (Brescia), finisce nelle mani dell’inglese Laurie Canter, capace di mettere a segno uno stratosferico punteggio di 60 (-12) colpi e di piazzarsi in vetta davanti al danese Hansen ed al sudafricano Burmester con 64 (-8). Sottotono la prova degli azzurri Matteo Manassero e Renato Paratore, 82° con 71 (-1). Bene invece Stefano Mazzoli e Lorenzo Scalise, che chiudono sedicesimi con 67 (-5), e il gruppo composto da Francesco Laporta, Guido Migliozzi ed Edoardo Molinari, tutti al ventottesimo posto con 68 (-4). Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ildell’d’Italia, che si disputa presso lo ChervòClub San Vigilio di Pozzolengo (Brescia), finisce nelle mani dell’inglese Laurie, capace di mettere a segno uno stratosferico punteggio di 60 (-12) colpi e di piazzarsi indavanti al danese Hansen ed al sudafricano Burmester con 64 (-8). Sottotono la prova degli azzurri Matteo Manassero e Renato, 82° con 71 (-1). Bene invece Stefano Mazzoli e Lorenzo Scalise, che chiudono sedicesimi con 67 (-5), e il gruppo composto da Francesco Laporta, Guido Migliozzi ed Edoardo Molinari, tutti al ventottesimo posto con 68 (-4).

